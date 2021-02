Stahl für die Energiewende : Offshore Windpark Borssele baut auf Grobblech von Dillinger

Dillingen Für den Offshore Windpark Borssele III und IV vor der niederländischen Küste hat Dillinger rund 70 000 Tonnen thermomechanisch gewalztes Grobblech geliefert. Das hat das Unternehmen mit Sitz in Dillingen am Freitag mitgeteilt.

Die Grobbleche mit einer Dicke von 12,7 bis 88 Millimeter und mit teilweise Rekord-Einzelblechgewichten von über 42 Tonnen kommen in den Gründungsstrukturen der Monopiles zum Einsatz.