Innenstadt, Überm Berg und Pachten betroffen : Keime im Trinkwasser in der Stadt Dillingen

Dillingen In Dillingen muss das Trinkwasser abgekocht werden. Ein Bakterium ist darin nachgewiesen worden.

Im Rahmen von Routineuntersuchungen ist in einem Teil des Trinkwassernetzes der Stadtwerke Dillingen/Saar GmbH eine mikrobiologische Verkeimung mit Pseudomonas aeruginosa nachgewiesen worden. Die Ursache ist bislang ungeklärt. Dies teilte der Landkreis Saarlouis am Nachmittag mit. Die Proben waren am Mittwoch genommen worden, 48 Stunden später stand das Ergebnis fest, informierten die Stadtwerke Dillingen. Im Zuge des üblichen Risikomanagements seien alle Kitas, Schulen, Altenheime und andere Einrichtungen in der Stadt angerufen oder per E-Mail angeschrieben worden; andere Betriebe und Gastronomie würden über die Medien informiert, hieß es auf Nachfrage.