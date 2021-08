Sonderimpfaktion : Mobiles Impf-Team kommt am Donnerstag nach Dillingen

info

Ein mobiles Impf-Team bietet im Haus für Kultur und Sport in Hülzweiler Impfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Die Impfungen finden statt am Samstag, 7. August, von 10 Uhr bis 15 Uhr (1. Impfung) und am Samstag, 4. September, von 10 Uhr bis 15. Uhr (2. Impfung). Verabreicht werden die Impfstoffe von Moderna und Johnson & Johnson. MAb Dienstag, den 3. August, bis einschließlich Samstag, den 7. August, steht ein Impfbus täglich von 12 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Martin in Ensdorf.