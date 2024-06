Stadt will einheitliche Regeln erarbeiten Stadt Dillingen will gegen geplante AfD-Veranstaltung im Schützenhaus vorgehen

Im Februar hatte die Stadt Dillingen eine geplante Kundgebung der AfD Saar zum „Blauen Montag“ im Schützenhaus verhindert. Per förmlich zugestelltem Anwaltsschreiben an den Pächter wurde dieser dazu aufgefordert, die Veranstaltung nicht stattfinden zu lassen. Der Grund: Der Pachtvertrag erlaube die Nutzung der Räume nur zu Schießsportzwecken. Die Stadt habe, so die AfD damals, mit der Kündigung des Pachtvertrags gedroht, falls die Veranstaltung doch stattfindet. Deshalb hatte die AfD damals ihre Kundgebung nach Saarbrücken verlegt.