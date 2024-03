Verleihung der Stadtrechte Wie die Stadt Dillingen ihren 75. Geburtstag feiern will

Dillingen · 75 Jahre ist es her, dass Dillingen die Stadtrechte verliehen bekommen hat. Dieses Jubiläum will die Stadt dieses Jahr groß feiern. Im Gespräch mit unserer Zeitung verrät Bürgermeister Franz-Josef Berg, was alles geplant ist – und was das Jubiläum kostet.

07.03.2024 , 11:13 Uhr

Der Viewpoint Dillingen von Richard Serra ist ein Wahrzeichen der Hüttenstadt. Zum 85. Geburtstag es amerikanischen Künstlers veranstaltet der Kunstverein und das Zentrum August Clüsserath eine vierwöchige Ausstellung. Foto: Julia Gorius Foto: Julia Gorius