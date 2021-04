Dillingen : Weitere Angebote für Corona-Schnelltest am Wochenende in Diefflen

Weitere Angebote für Corona-Schnelltest am Wochenende in Diefflen

Dillingen Die Stadt Dillingen wird ihre Corona-Schnellteststationen weiter ausbauen. Nachdem ein externer Dienstleister das Schnelltestzentrum im Lokschuppen übernommen hat, werden die DRK-Ortsvereine Dillingen und Diefflen mit Unterstützung der DLRG Dillingen und der Bundeswehr am Samstag und Sonntag, 24. und 25. April, im Gemeindehaus Diefflen weitere Testungen anbieten, teilt die Stadt mit.

Die Teststation im Gemeindehaus Diefflen ist jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Tests erfolgen laut Stadt nur nach vorheriger Anmeldung. So können über die städtische Homepage unter Corona-Schnelltestzentren in Dillingen - Dillingen/Saar (dillingen-saar.de) Buchungen vorgenommen werden. Auch über die Hotline (0 68 31) 70 95 55 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr können Anmeldungen entgegengenommen werden. „Wir werden in Diefflen das gleiche System anwenden, wie zuvor im Lokschuppen. Es hat sich sehr gut bewährt, die Zusammenarbeit von DRK, DLRG und Bundeswehr klappte hervorragend“, sagt der Bürgermeister.