Finanzen : Stadt Dillingen beschließt ihren Haushalt für 2020

Dillingen Zu einer öffentlichen Sitzung mit umfangreicher Tagesordnung kommt der Stadtrat Dillingen am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr im Rathaus zusammen. Unter anderem soll an diesem Tag der Haushalt der Stadt für das kommenden Jahr beschlossen werden.

Auch die Steuern und Gebühren für 2020 werden in dieser Sitzung festgesetzt. Sanierungsarbeiten in der Stadthalle und am Freibad Dillingen stehen außerdem zum Beschluss an, außerdem die Wirtschaftspläne 2020 für die Wirtschaftsbetriebe Dillingen/Saar und den Eigenbetrieb Abwasser. Ein Behindertenbeauftragter wird in der Sitzung ebenfalls bestellt.