Schulen : Dillingen kann zwei Grundschulen sanieren

Dillingen Die Förderung aus dem Programm mit dem sperrigen Namen Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II, kurz KInvFG II, ermöglicht es der Stadt Dillingen, in ihren Grundschulen notwendige Sanierungen in Angriff zu nehmen.

Zum einen soll an der Grundschule Römerschule in Pachten die Turnhalle erneuert werden, zum zweiten an der Freiwilligen Ganztagsschule der Odilienschule in Dillingen das Dach saniert werden. Beide Maßnahmen beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.