Stabhochsprung In Diefflen geht es wieder hoch hinaus

Diefflen · Zum dritten Mal gehen in Diefflen an diesem Samstag namhafte Top-Athleten beim Stabhochsprung-Meeting an den Start. Los geht es um 13 Uhr.

03.05.2024 , 15:47 Uhr

Raphael Holzdeppe gewann im vergangenen Jahr vor großer Kulisse den Wettkampf in Diefflen. Foto: Ruppenthal

Von David Benedyczuk