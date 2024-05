SSV Pachten und SG Scheuern-Steinbach/Dörsdorf Finale furioso in den Landesligen

Dieses Spiel hat die Ausgangslage im Abstiegskampf der Fußball-Landesliga West vor dem letzten Spieltag noch mal durcheinander gewirbelt: Der FSV Hemmersdorf verlor am Mittwoch zu Hause gegen den SV Wahlen-Niederlosheim mit 0:2. Die Begegnung sollte ursprünglich am Sonntag stattfinden, musste aber abgesagt werden, weil das Hochwasser sowohl den Rasen- als auch den Kunstrasen-Platz in Hemmersdorf beschädigt hatte. Die Partie am Mittwoch wurde nach Gerlfangen verlegt.