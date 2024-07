14 000 Schülerinnen und Schüler feiern in Dillingen Der perfekte Start in die Sommerferien

Sonne satt statt des erwarteten Regens überraschte am Freitag viele der bis zum frühen Abend 13 000 Besucher des „SR Ferien Open Air“, das erstmals in Dillingen im Kreis Saarlouis über die Bühne ging. Und so stand einer ausgelassenen Fete zum Start in den Urlaub nichts im Weg: Als Iggi Kelly seinen Ohrwurm-Hit „Heard it All“ anstimmte, waren sofort laute Mitsing-Chöre zu hören.