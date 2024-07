Premiere in Dillingen SR Ferien Open Air geht erfolgreich zu Ende – Veranstalter zählt rund 14 500 Fans

Mit aktuellen Chartstürmern in die Sommerferien starten – das hat am letzten Schultag mit dem SR Ferien Open Air gute Tradition. Bereits seit Jahrzehnten reisen namhafte Bands und Musiker wie Lena, Max Giesinger und Wincent Weiss ins Saarland, um mit Tausenden Schülern die sechswöchige Ferienzeit einzuläuten und bei guter Musik gemeinsam zu feiern. Heute findet das Festival zum ersten Mal in der Stadt Dillingen statt – wir sind live dabei und berichten fortlaufend.