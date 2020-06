Noch freie Plätze : Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ geht weiter

Ein Einstieg in den laufenden Sprachkurs in Dillingen ist auch noch möglich. Foto: dpa Foto: picture alliance / dpa/Patrick Lux

DILLINGEN Im Sprachkurs „Mama lernt Deutsch“ sind Plätze frei geworden. Seit vielen Jahren können nichtdeutsche Frauen bei der KEB in Dillingen Deutschkenntnisse erwerben. Die Kurse unter dem Titel „Mama lernt Deutsch“ sind in erster Linie für Frauen, aber auch für Männer gedacht, die in Deutschland leben, vielleicht auch schon längere Zeit, jedoch nicht oder nicht gut Deutsch sprechen.

Es können auch Erwachsene teilnehmen, die nach Deutschland geflohen sind und auf andere Sprachkurse warten.

Petra Gerstner-Stoffel leitet den Grundkurs für Anfängerinnen über 60 Unterrichtsstunden donnerstags von acht bis 10.15 Uhr sowie den Aufbaukurs für Fortgeschrittene von 10.15 bis 12.30 Uhr. Neue Kurse beginnen am 3. September.

Die Teilnahmegebühr beträgt zehn Euro für den gesamten Kursus. Weil Plätze frei geworden sind, ist aber auch ein Einstieg in die laufenden Kurse, die auch während der Sommerferien stattfinden, möglich. Die Teilnahme an zehn Terminen kostet dann nur noch fünf Euro.