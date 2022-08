Musical-Premiere in Dillingen : Josephine erhält beschwingten Unterschlupf im Kloster

Mit Lust und Leidenschaft formt Josephine Becker aus einer eher mäßigen und braven Gesangsgemeinschaft einen mitreißenden Nonnen-Chor.

Dillingen „Sister Soul“ heißt ein neues Soul- und Gospel-Musical von Christian Kosel: Erzählt wird die Geschichte von Josephine, die Zeugin eines Mordes wird und untertauchen muss.

„Sister Soul“ ist am Freitag, 2. September, in Dillingen zu sehen. Beginn der Premierenaufführung des neuen Soul- und Gospel-Musicals von Christian Kosel in der Stadthalle ist an diesem Tag um 19.30 Uhr.

„Sister Soul" dreht sich um die Nachtclubsängerin Josephine Becker, die zur falschen Zeit am falschen Ort ist. In einer schummrigen Bar wird sie zufällig Zeugin eines Mordes.

Das Musical „Sister Soul“ feiert seine Premiere am Freitag, 2. September, in der Stadthalle Dillingen. Foto: Why Not?! Events und Kommunikation UG

Auf der Flucht vor dem Mörder, dem korrupten Polizisten Staller, sucht die verzweifelte Josephine Hilfe bei ihrer alten Freundin Franziska. Diese ist Ordensschwester in einem christlichen Hospital und anfangs wenig begeistert von Josephines Anliegen. Da sie ihre Freundin aber nicht im Stich lassen will, überredet sie kurzerhand die sittenstrenge Oberschwester, der Verfolgten Unterschlupf zu gewähren.

Der temperamentvollen Josephine fällt es zunächst schwer, sich an das streng geregelte Leben als Nonne zu gewöhnen. Dies ändert sich jedoch, als man ihr die Leitung des Schwesternchores überträgt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten freundet sich die Sängerin schon bald mit den Schwestern an und fühlt sich in ihrer neuen Rolle voll in ihrem Element.

Mit Lust und Leidenschaft formt sie aus dem eher mäßigen und braven Gesangstrupp einen mitreißenden Nonnen-Chor. Doch Staller ist ihr auf den Fersen.

Das Musical bringt Gospel- und Soul-Klassiker wie beispielsweise „Son of a Preacher Man“, „Caravan of Love” oder „Hallelujah“ auf die Bühne, versprechen die Veranstalter. Auch zu hören sind die großen Hits „I will follow him“, „My guy“ und viele mehr aus der preisgekrönten Film-Komödie „Sister Act“ mit Whoopi Goldberg.

Der Eintritt kostet je nach Kategorie für Erwachsene 39 Euro, 35 Euro oder 31 Euro. Schüler, Studenten sowie Gruppen ab zehn Personen (pro Person) bezahlen 35 Euro, 31 Euro beziehungsweise 27 Euro.