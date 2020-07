Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen : Sie haben das Abschluss-Zeugnis in der Tasche

Dillingen Das sind die Absolventen der Gemeinsamen Gymnasialen Oberstufe Dillingen und der Sophie-Scholl-Gemeinschaftsschule Dillingen.

Die Preisträger sind: Jahrgangsbester Mohamad Jamous; beste Abiturleistung in Deutsch (Scheffelpreis) Charlotte Meyer; beste Abiturleistung in Mathematik: Mohamad Jamous; beste Abiturleistung in den Fremdsprachen Aleyna Yesil; beste Abiturleistung in Erdkunde Maike Merten; beste Abiturleistung in Geschichte Jan Philipp Kirchner und beste Abiturleistung in Politik Emmelie Wax; Auszeichnung für soziales Engagement Emmelie Wax.