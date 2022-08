Sonntags-Matinee „Kultur und Gitarre“ in Dillingen : Musikalische Reise auf den Saiten der Gitarre

Dillingen Ab 28. August locktan drei Sonntagen die Matinee-Reihe „Kultur und Gitarre“ die Besucher in die Dillinger Stadthalle.

Der Gitarrenvirtuose Jan Depreter eröffnet am Sonntag, 28. August, in der Dillinger Stadthalle die Sonntags-Matinee „Kultur und Gitarre“. Depreter gehört zu den führenden Künstlern in der klassischen Gitarrenwelt und gastiert weltweit in großen Konzertsälen. In Dillingen wird er die Zuhörerinnen und Zuhörer auf eine musikalische Reise durch Spanien und Katalonien mitnehmen. Dabei haucht er den Originalmanuskripten von Julian Bream neues Leben ein.

Nach diesem Auftakt sind in der Matinee-Reihe zwei weitere Konzerte geplant: Peter Grosdonk folgt am 25. September und das Duo Zero mit Claudia Roch am 23. Oktober, kündigt die Stadt Dillingen an. Peter Groesdonk ist als Newcomer ein vielseitiger Gitarrist, der Finger­style-Größen wie Tommy Emmanuel, Don Ross und Andy McKee in nichts nachstehe.