Kunsthandwerkermarkt in Dillingen 70 Aussteller zeigen ihr Handwerk

Zum 23. Mal lockte am vergangenen Wochenende der Kunsthandwerkermarkt Besucherinnen und Besucher nach Dillingen. Über 70 Aussteller boten im und am Lokschuppen Kunsthandwerk aus den unterschiedlichsten Bereichen an. Bildhauerei, Filzunikate, Glasarbeiten, Hüte, Kalligrafie, Keramik, Schmuck, Textilien, Seifen sowie Arbeiten aus Leder, Malerei und Grafik konnten erworben werden. Die Besucherinnen und Besucher konnten dabei den Kunsthandwerkern direkt bei der Arbeit zuschauen.