400 Besucher bei Ausstellung Funker tauschen sich in Dillingen über ihr Hobby aus

Rund 400 Funker haben sich am Sonntag in der Dillinger Stadthalle getroffen. Die Ausstellung der saarländischen Amateur-Funker Safa wurde vom Ortsverband Saarlouis Q09 des Deutschen Amateur-Radio-Club (DARC) organisiert. An 55 Tischen präsentierten und verkauften etwa 20 Aussteller, sowohl gewerbliche Händler als auch private Anbieter, alles, was das Herz eines Funkers begehrt: von kompletten Geräten über einzelne Bauteile bis hin zu Antennen und Kabeln. Auch der Tastfunk lebt noch. Vera Conrad, die im Äther unter dem Rufzeichen DK9VY bekannt ist, erzählt uns, wie sie schon als Kind, wenn sie aus der Schule nach Hause kam, ein Morsezeichen mit der Haustürklingel gegeben habe, damit die Eltern Bescheid wissen, dass sie da ist. „Mein Vater war Funker im Zweiten Weltkrieg und er hat mir die Liebe zum Funken vermittelt“, sagt die über 80-jährige Politologin und Publizistin aus Dillingen. Und sie weiß: „So viele Kontakte zu haben, hält jung.“