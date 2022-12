Heiligmorgen am Gleisdreieck : Musik und gute Laune bei der Christmas-Party in Dillingen

Gemütlich, aber nicht so gut besucht wie in Jahren vor Corona, verlief die Christmas-Party auf dem Gleisdreieck in Dillingen. Foto: Bodwing Johannes A.

Dillingen Die erste Bescherung am Heiligabend gab es zur Mittagszeit in Form von Musik sowie Gesprächen mit Freunden und Bekannten. Die Christmas-Party in Dillingen war am Samstag ab 10.30 Uhr wieder zum traditionellen Treffpunkt geworden.