„Sie glauben nicht, was hier los war“ Sibirische Waldkatzen sorgen für Ansturm auf Tierheim in Dillingen

Peter Kaiser hatte mit viel Zuspruch gerechnet. „Aber dass es doch so viel wurde, das hätte ich nicht gedacht.“ Nur wenige Tage, nachdem die SZ über die geretteten sibirischen Waldkatzen berichtet hatte, stand das Telefon im Hedwig-Trampert-Tierheim in Dillingen (Landkreis Saarlouis) nicht mehr still, auch per Mail kamen Anfragen rein.