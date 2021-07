Serie Biergärten in der Region : Wohlfühl-Atmosphäre an der Fischerhütte

Vorsitzender Dieter Barz, Pächterin Nadine Gagliardi und Vereins-Urgestein Hans Kockler (vorne von links) im Biergarten an der Fischerhütte mit Blick auf den Weiher. Foto: Oliver Morguet

Diefflen Der idyllische, naturnahe Weiher des Angelsportvereins Diefflen bildet die Kulisse für einen großzügigen Biergarten. Hier fühlen sich die Gäste wie im Urlaub.

Erst Anfang Juni wieder eröffnet, verzeichnet der Biergarten an der Fischerhütte des Angelsportvereins Diefflen schon einen sehr guten Zuspruch. Viele Gäste schätzen diesen Ort und waren sehr froh, wieder hierher kommen zu können. „Eigentlich war geplant, dass ich die Fischerhütte schon im Februar übernehme, aber das war mitten im Corona-Lockdown und so hat sich das Ganze dann bis Anfang Juni verzögert“, erzählt Nadine Gagliardi, die neue Pächterin. Obwohl nur einen Steinwurf von der recht stark befahrenen Landstraße L 143 (Ortsumgehung von Diefflen und Nalbach) liegt, herrscht hier eine himmlische Ruhe, weil der Biergarten durch die Fischerhütte zur Straße hin gut abgeschirmt wird. Auf der großen befestigten Fläche finden aktuell rund 80 Gäste Platz, teils an kleineren Tischen für vier Personen, teils an Biergarnituren für mehr Gäste. Für ausreichend Schatten ist gesorgt.

Gagliardi und ihr Team bieten hier eine ständige Speisenkarte mit Salaten, Makkaroni, Schnitzel und verschiedenen Hähnchengerichten. Sonntags gibt es 11.30 bis 14 Uhr wechselnde Mittagessen wie Bohnensauf mit Quetschenkuchen oder Lyonerpfanne mit Bratkartoffeln. Für August stehen Spießbraten, Verheiratete (Mehlknödel mit Kartoffeln in Speckrahmsauce), Hackbraten, ungarisches Gulasch sowie Schwenker oder gegrillte Lyoner mit Nudel- oder Kartoffelsalat auf dem Speisenplan. Diese Essen müssen allerdings telefonisch vorbestellt werden.

Der Tipp, den schönen Biergarten am Weiher vorzustellen, kam übrigens von Gioacchino Spinello aus Diefflen. „Ich verfolge die Biergartenserie in der SZ aufmerksam und interessiert. Da kam mir die Idee, dass auch dieser Biergarten da gut reinpassen würde und ich gab der Pächterin den Tipp, sich mit der Zeitung in Verbindung zu setzen, um auch vorgestellt zu werden. Obwohl nicht abgesprochen, war Spinello mit seinem Bruder Rosario aus Nalbach an dem Abend zu Gast, als auch die SZ den Biergarten für die Serie besuchte.

„Wir kommen ganz oft mit Freunden hierher, um nach Feierabend ein leckeres Hähnchen zu genießen“, berichten beide: „Oder auch mal am Wochenende mit unseren Familien, um hier einen schönen Ausflug gemütlich ausklingen zu lassen.“ „Die Atmosphäre ist einfach traumhaft, und man fühlt sich wie im Urlaub“, schwärmen beide. Zu den Gästen gehören auch viele Spaziergänger, Wanderer und Radfahrer sowie andere Dieffler Vereine wie der Singkreis oder der Turnverein. Zudem werden hier auch Familien- und Firmenfeiern ausgerichtet. In der Fischerhütte stehen weitere 40 Plätze zur Verfügung, aktuell sind es wegen Corona allerdings nur 30.

Der naturnahe Weiher mit Schilfbewuchs am Ufer, der nur ganz behutsam zurückgeschnitten wird, bietet Anglern einen reichen Fischbesatz. „Wir haben hier Karpfen, Zander, Rotaugen und Rotfedern, außerdem Schleien und Barsche“, berichtet der Vorsitzende Dieter Barz. „Über die Pachtgemeinschaft, der wir angehören, können unsere Mitglieder auch in Teilen der Prims und der Saar angeln.“ Für dieses Jahr sind noch zwei Veranstaltungen geplant: das „Königsfischen“ am Samstag, 4. September, und „Ein Dorf angelt“ am Sonntag, 7. November.

„Der Verein wurde 1930 gegründet und nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut“, erinnert sich Hans Kockler, laut Barz die „Seele des Vereins“. Der Weiher wurde 1962 angelegt. Aus dieser Zeit stammt auch die Fischerhütte, die immer wieder renoviert und erweitert wurde. Am Weiher gibt es zudem eine Grillhütte, die man mieten kann. Fischerhütte, Biergarten und Weiher erreicht man über die L 143. Etwa in Höhe der Fußgängerampel führt eine Brücke über die Prims direkt auf das ASV-Gelände, wo es kostenlose Parkplätze gibt.

Einer von mehreren Radwegen, die unmittelbar am ASV Gelände vorbeiführen, ist eine 20 Kilometer lange Tour, die am Bahnhof in Dillingen beginnt und als leicht (für alle Fitnesslevel) eingestuft wird. Sie führt über die L 134 bis zum Kreisel in Nalbach, weiter nach Saarwellingen und wieder zurück.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag und Samstag von 16 bis 23 Uhr, und Sonntag von 10 bis 22 Uhr, Ruhetag Montag. Kontakt: Fischerhütte des ASV Diefflen, Wiesenstraße 110, 66763 Dillingen-Diefflen, Pächterin: Nadine Gagliardi, Tel. (01 60) 5 64 57 86.