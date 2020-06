Dillingen Am Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrum Dillingen soll ein modernes Laborzentrum entstehen. Teil 2 der SZ-Serie.

In den vergangenen 46 Jahren seit der Eröffnung der Werkhalle am Technisch-Gewerblichen Berufsbildungszentrum (TGBBZ) Dillingen 1974 haben sich die Anforderungen an die Arbeit mit Jugendlichen und Auszubildenden stark verändert. Der Fachkräftemangel vieler Branchen, die fortschreitende Digitalisierung, immer mehr weibliche Auszubildende in einstigen Männerberufen und nicht zuletzt geänderte Lernmethoden machen es erforderlich, die Qualität der Berufsausbildung stetig und innovativ weiterzuentwickeln.

„Die Werkhalle ist rund 2300 Quadratmeter groß. In der sieben Meter hohen Halle sind lediglich 2,50 Meter hohe Trennwände vorhanden. Das sorgt für eine enorme Geräuschkulisse, sodass Unterricht in der heutigen Form kaum mehr möglich ist“, fassen Dezernentin Margit Jungmann und Kreisbauamtsleiterin Monika Braun die Ausgangslage zusammen. Zudem sei die Ausstattung der Werkhalle veraltet.

Das TGBBZ Dillingen bildet aktuell als dualer Partner der gewerblichen Wirtschaft junge Menschen für rund 500 Betriebe in den folgenden Branchen aus: Elektro (107), Informations-Technologie (73) Kraftfahrzeuge (107), Metall (105) sowie Sanitär, Heizung und Klima (106). Bis auf fünf Großbetriebe handelt es sich um kleine und mittlere Unternehmen. Mit den sich wandelnden Anforderungen an die Berufe wurden auch die Lehr- und Lernangebote stetig weiterentwickelt. So entstand zwischen 2012 und 2014 das „Kompetenzzentrum für Energieeffizienz und regenerative Energien“ mit den Bereichen „Intelligente Nutzung elektrischer Energie und Wärme“ (Smart Grids) sowie „Intelligente Mobilität“ (Smart Mobility). Zwei weitere Bausteine befinden sich im Aufbau: „Automatisierte Produktionsprozesse“ (Smart Factory) und „Intelligent vernetzte Gebäude“ (Smart Building).

„Die größte Herausforderung ist dabei, die Bauarbeiten so zu koordinieren, dass die Ausbildung dort weiterlaufen kann“, betont die Kreisbauamtsleiterin. Für das Projekt sind insgesamt zwei Jahre veranschlagt. Wegen der umfangreichen Arbeiten an der Haustechnik bei weiterlaufendem Betrieb bedient sich der Landkreis externer Experten wie einem Planungs- und einem Architekturbüro. „Dazu wollen wir zunächst alle Beteiligten an einen Tisch holen und alles Notwendige besprechen“, kündigt Braun an: Ende August/Anfang September soll dann der Förderantrag eingereicht werden. „Ausbildung für eine moderne Berufswelt braucht moderne Lernumgebungen“, betont Schulleiter Werner Thiel und zitiert das Motto des TGBBZ: „Kompetent qualifiziert in die Zukunft“.