Tommy Emmanuel und Mike Dawes zu Gast Ein Abend im Zeichen der Gitarrenkunst auf Weltklasserang

Wenn man Tommy Emmanuel CGP (= Certified Guitar Player) da im Backstage Bereich sitzen sieht – Brille auf, vertieft in ein Video auf seinem Smartphone – dann kommt es einem kaum in den Sinn, dass man hier einen der besten Gitarristen der Welt vor sich hat. Kurz vor Beginn der Show in der Dillinger Stadthalle am Mittwochabend nimmt sich der 69-Jährige noch ganz entspannt Zeit für einen Plausch mit der SZ und man merkt schnell: dieser Mann ist schon viele Jahrzehnte im Business. Eine besondere Vorgehensweise für seine Shows habe er keine: „Das Einzige, was ich mir überlege, ist, mit welchem Song ich anfange. Dann bleibe ich einfach dran.“ Emmanuel zeigt noch stolz das Video von seiner Enkeltochter, die ein Lied aus Frozen performt und, nicht minder stolz, seine neueste Gitarre, der er an diesem Abend unglaubliche Klänge entlocken wird. Dann wird es Zeit, in den Konzertsaal zu gehen.