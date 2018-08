später lesen Selbshilfe Selbsthilfegruppe: Kampf gegen Depressionen Teilen

Seit 2009 treffen sich Menschen mit Depressionen bei der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB) in Dillingen immer freitags um 18 Uhr zum Gespräch miteinander. Jetzt war eine kleine Pause. Aber am Freitag, 24. August, 18 bis 19.30 Uhr, können Frauen und Männer jeden Alters kommen, um herauszufinden, ob ihnen die Selbsthilfegruppe gut tut, und um zu erfahren, dass es anderen Menschen so ähnlich geht wie ihnen. red