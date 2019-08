Geschäft : „Kind“ feiert in Dillingen 25-jähriges Bestehen

Dillingen Seit 25 Jahren berät die Fililale von Kind ihre Kunden am Odilienplatz 5 in Dillingen in allen Fragen rund um gutes Hören. Das zentral gelegene Fachgeschäft verfügt über zwei modern ausgestattete Hörstudios und ist durch die Parkplätze vor der Tür gut mit dem Auto zu erreichen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von red

„Wir freuen uns, dass wir in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche Stammkunden gewonnen haben, die uns und unseren Produkten vertrauen“, sagt Hörakustiker-Meisterin Christina Barth, die das Fachgeschäft seit 2006 leitet. Anlässlich des Jubiläums können sich Kunden noch bis zum 2. August auf ein Glas Sekt freuen.

Wie in allen bundesweit über 600 Fachgeschäften erwartet die Kunden auch in Dillingen ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum rund um gutes Hören. Dieses reicht von kostenlosen Hörtests und individuellen Beratungen über die Versorgung mit Hörgeräten bis hin zur Ausstattung mit maßgefertigtem Hörschutz und Standard-Hörschutzprodukten.