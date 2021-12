Mächtige Bauteile unterwegs : Für diesen Schwertransport durch das Saarland mussten sogar Ampeln abgebaut werden (mit Bildergalerie)

Foto: Ruppenthal 16 Bilder Mächtiger Schwertransport durchquert das Saarland

Dillingen Erneut hat ein mächtiger Schwertransport – zwei Separatoren und zwei Wärmetauscher – das Saarland durchquert. Am ersten Tag ging es von der Firma Leffer in Dudweiler über die Schwerlaststrecke im Nordsaarland bis nach Theley, am Sonntag dann die restliche Strecke weiter bis zum Saarhafen Saarlouis-Dillingen.