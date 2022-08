Pachten : Schulturnhalle in Pachten wurde runderneuert

Schulturnhalle in Pachten wurde runderneuert

Dillingen Die Schulturnhalle der Römerschule Pachten wurde für 550 000 Euro aufwendig saniert. Jetzt glänzt sie mit freundlichen Farben und aufbereitetem Holzboden.

Die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Schulturnhalle der Römerschule in Pachten sind abgeschlossen. In die Grundsanierung flossen insgesamt 550 000 Euro, berichtet die Stadtverwaltung. Die Maßnahme wurde gefördert durch Bundesmittel. Bürgermeister Franz-Josef Berg, die Leiterin des Schulamtes Petra Schmitt und Sabine Kremer-Wolz von der Bauverwaltung nahmen nun die Gelegenheit wahr, sich mit der Schulleiterin Karin Binder die Fertigstellung der Sanierungsmaßnahmen anzuschauen.