Engagement gehört zum Schulalltag

Die Schule am Römerkastell Dillingen feiert am kommenden Samstag ihr 60-jähriges Bestehen. Das Fest beginnt um 10 Uhr, zur Eröffnung sprechen unter anderem Ministerin Monika Bachmann, Landrat Patrik Lauer, Dillingens Bürgermeister Franz-Josef Berg und Schulleiter Hans Peter Berdin. Die musikalische Untermalung erfolgt durch das Saxophon-Ensemble der Polizei des Saarlandes sowie durch die Cajon-AG und die Schüler-Band. Von 12 bis 17 Uhr wird dann bei vielfältigen Darbietungen und Aktionen der Schüler gefeiert.

Die Schule hat eine lange Tradition: 1958 begann der Unterricht erstmals an der frisch ins Leben gerufenen Mittelschule, die später zunächst in Kreisrealschule und dann in Erweiterte Realschule umbenannt wurde. Ab 2010 wurde mit der Gesamtschule Dillingen eine gemeinsame Oberstufe eingerichtet, an der die Schüler in neun Jahren ihr Abitur erreichen können. Dieser Oberstufe gehören mittlerweile drei weitere Kooperationsschulen an.

2011 erhielt die Schule schließlich ihren heutigen Namen „Schule am Römerkastell Dillingen“. Seit 2012 firmierte sie dann im Zuge der Umstrukturierung der Schullandschaft des Saarlandes als Gemeinschaftsschule, die seit 2013 von Hans Peter Berdin geführt wird. Die Gemeinschaftsschule in Tagesform mit Gymnasialen Oberstufe besuchen rund 400 Schüler, weitere 70 die Gemeinschaftsschule in Abendform. 70 Prozent der Schüler haben einen Migrations-Hintergrund.

Ihr Konzept hat die Schule zur Inklusion hin weiterentwickelt, unter anderem mit Maßnahmen zur Stärkung der Schulgemeinschaft. So war mit rund 80 Läufern die Beteiligung am Dillinger Firmenlauf groß. Auch alle Sportveranstaltungen, die von der Alois-Lauer-Stiftung durchgeführt werden, gehören zum festen Schulprogramm, außerdem die Organisation eines Unicef-Laufes. Jährlich gibt es Adventskonzerte der Schulgemeinschaft, auch Schul-, Sport- und Spielfeste werden organisiert. Für die schulische und soziale Arbeit wurde die Schule am Römerkastell ausgezeichnet: Sie war Preisträger beim Saarländischen Schulpreis und beim Deutschen Integrationspreis.

(nic)