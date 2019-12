Geschäft schließt : Online-Handel ist der Tod der Schuhgeschäfte

Guido Hertweck, Schuhverkäufer aus Leidenschaft, schließt am Samstag sein Geschäft in Dillingen. Foto: Thomas Seeber

Dillingen Auch das traditionsreiche Schuhhaus Theobald am Odilienplatz in Dillingen schließt. Inhaber Guido Hertweck erklärt die Gründe.

„Schuhhandel ist meine Passion“, sagt Guido Hertweck mit Überzeugung. Deshalb fällt es ihm und seiner Frau Bärbel auch nicht leicht, ihr Traditionsgeschäft Schuhhaus Theobald in Dillingen endgültig zu schließen. „Mit schwerem Herzen sagen wir, Adieu’“, betont Hertweck; am Samstag endet der sechswöchige Räumungsverkauf.

Mit dem Geschäft schließt eine Dillinger Institution in bester Lage. Das Schuhhaus Theobald wurde in Fraulautern gegründet, 1983 eröffnete Horst Theobald die Filiale am Odilienplatz; sie wurde mit der Zeit zum Hauptgeschäft. 1994 vergrößerte er die Ladenfläche. Im Februar 2003 übernahm Guido Hertweck das traditionsreiche Geschäft, er modernisierte es abermals 2006.