Messe im Saarpark-Center Neunkirchen Schülerfirmen aus Dillingen und Perl auf Messe zu sehen

A cup of fitness: Buch zu Yoga, Pilates und Krafttraining Albert-Schweitzer-Gymnasium Dillingen

Candlelight KBBZ: nachhaltige, selbst hergestellte Kerzen, KBBZ Neunkirchen

Cus4you: Produkte aus alten Schulkarten, Cusanus-Gymnasium St. Wendel

Glow Beam: Lampen aus altem Metall und Weinreben, BBS Wirtschaft Bad Kreuznach

Grillsquare: Grill, Lycée des Arts et Métiers, Luxemburg

Letz Guess: Online-Spiel über Luxemburg mit Fragen, Lycée des Arts et Métiers, Luxemburg

Neway: High Protein, Grass Fed „Beef Jerky“, ECG-Ecole de Commerce et Gestion, School of Business and Management, Luxemburg

Petkies: Leckerlies für Haustiere, Schengen-Lyzeum Perl

Philo Zen: Herstellung und Verkauf von Kerzen und Parfums, Institution Sainte Philomène Haguenau, Frankreich

ReJean: Upcycling ECG-Ecole de Commerce et Gestion, School of Business and Management, Luxemburg

Rootie‘s: Gemüsechips aus Gemüse, das aufgrund von Deformation nicht mehr verkauft werden kann. Lycée Robert-Schuman, Luxembourg

Shape Jewelry: Schmuck aus Besteck, ECG-Ecole de Commerce et Gestion (School of Business and Management), Luxemburg

WaveSafe: Kiste für das Handy, die Strahlung blockiert, École de Commerce et Gestion

Wibaro Nützliches und Dekoratives aus Holz, Ton und Papier, Schule Winterbachsroth