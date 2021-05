Schülerfirma Tendrella aus Dillingen : Aus Festivalmüll werden Regenschirme

Mit ihrer Idee, ausgediente Zelte in Schirme zu verwandeln, tritt die Schülerfirma Tentrella des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Dillingen beim Junior Bundeswettbewerb an; im Bild von links: Joline Elsen, Nele Hefner, Luca Weber, Maxi Unger, Louisa Pitz, Jule Rath, Sarya Cetin und Merle Pejril. Foto: BeckerBredel