Kostenpflichtiger Inhalt: Schüler produzieren Erfolgs-Kalender 2020 : 96 Pfoten zeigt nicht nur süße Hunde

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schülerfirma „96 Pfoten“ des Albert-Schweitzer-Gymnasiums in Dillingen haben einen Hundekalender für 2020 hergestellt. Außerdem im Angebiot des UNternehmens: Hundekissen. Foto: leis/Tina Leistenschneider

Dillingen Eine Schülerfirma am Albert-Schweitzer-Gymnasium in Dillingen hat fünf Mal so viele Hunde-Kalender verkauft wie geplant. Die jungen Leute setzen sich auch für Tiere in Not ein.

Ein Foto, ein Hund im Schnee und ein Spruch: „Wer hat den Schneeball geworfen? Raus mit der Sprache!“ Scheinbar empört schaut Rauhaardackel Gustl drein, sowohl an seinen Pfoten und im Gesicht des Schulhundes hängt die weiße Pracht in seinem Fell. Ganz eindeutig wurde er mit einem Schneeball beworfen! Mit solchen flotten Sprüchen zu insgesamt zwölf Hundebildern fertigt die Schülerfirma „96 Pfoten“ des Albert-Schweitzer-Gymnasiums ihr erstes eigenes Produkt: Den ASG-Schulhunde-Kalender 2020.

500 Stück haben die 25 Schüler des Seminarfachs „Wirtschaftslehre“ bis jetzt gefertigt, vor den Ferien waren weniger als 30 davon übrig. „Wir wurden von den Anfragen völlig überrollt“, sagt Lehrerin Susanne Leidner-Gersing, „ursprünglich hatten wir nur 100 Stück bestellt.“ Keiner habe mit dieser Nachfrage gerechnet, erzählt Leidner-Gersing. Werbung für ihren Kalender in „hochwertiger Qualität mit Ringspirale“, berichtet sie, machten die Gymnasiasten in ihrer Schule durch Durchsagen, Anzeigen im Dillinger Amtsblatt und mit einem Verkaufsstand auf dem Dillinger Weihnachtsmarkt.

Bis der Kalender mit den zwölf Fotos der Schulhunde des Gymnasiums fertig war, entwickelten die Schüler zunächst in Arbeitssitzungen die Geschäftsidee, ein Unternehmerkonzept samt Businessplan und ein Logo. Ebenso galt es, die Fotos der fünf Schulhunde, die zum Teil als Präsenz- und Vorlesehunde fungieren, auszuwählen und sich mit wörtlicher Rede einen flotten Spruch dazu auszudenken. Zudem mussten sie einen Gründungsvertrag und einen Gesellschaftervertrag aufsetzen, zum ersten Vorsitzenden wurde Lorenzo Valenti gewählt. Seine Bilanz?

„Es läuft besser als gedacht“, sagt der Schüler, „ich sehe mich als Ansprechpartner für die anderen, ziehe sie mit.“ Für die gewonnen Erfahrungen im Firmenwesen ist er dankbar: „Es ist besser als Unterricht, man lernt mehr, und es geht um echtes Geld, es ist keine virtuelle Sache. Wir führen Kundengespräche, lernen was über Buchführung und Arbeitsteilung“, zählt er auf. Das wichtigste, das er daraus mitnimmt? „Dass Fleiß belohnt wird.“ Diesen Fleiß steckten die Schüler überdies vor Weihnachten auch in wohltätige Institutionen: So entschieden sie sich, neben dem Schulkalender auch Knotenkissen oder Schnüffelteppiche zu basteln und damit ein Tierheim in Rumänien zu unterstützen. „Wir schicken ihnen Hundekissen zu, damit die Hunde nicht frieren müssen“, erzählt Jonas Biermann. „Die Kissen bestehen aus zwei Teilen aus Fleece, die zurechtgeschnitten und mit Decken oder Federn gefüttert werden“, schildert er, drei bis vier Schüler arbeiten an einem Kissen. Weitere Kissen gehen an ein Dackel-Hospiz in Frechen, auf das die Lehrerin Leidner-Gersing aufmerksam wurde. Die Gründerin des Rauhaardackel-Seniorenheims und Hospiz, Teresa Ferrara-Erdmann, kümmert sich nach Worten von Leidner-Gersing liebevoll um Dackel, deren Halter sie aufgrund von Krankheit oder Alter verwahrlosen lassen.