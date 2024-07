Dillingen Schulabschlüsse am KBBZ Dillingen

Dillingen · Am Kaufmännischen Berufsbildungszentrum Dillingen (KBBZ Dillingen) blicken die Schülerinnen und Schüler auf einen neuen Lebensabschnitt, denn sie haben ihre Abschlüsse in der Tasche – in den beiden Abschlussklassen der Vollzeitschulformen Fachoberschule und Berufsfachschule.

12.07.2024 , 17:36 Uhr

KBBZ Dillingen, Abschlussfoto der Berufsfachschule Foto: Achim Junk