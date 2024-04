Viele der Rückseiten der Schilder an der Autobahn A 8 sind bereits großflächig besprüht. Am Wochenende wurde ein bislang Unbekannter beobachtet, wie er an mehreren Schildern an Vorder- genauso wie an Rückseiten neue rosa Graffiti anbrachte.

Foto: Ruppenthal