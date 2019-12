Santa-Lauf : Wo Rentiere, Elfen und Kamine laufen

DILLINGEN Der 12. Dillinger Santa-Lauf verzeichnet eine Rekordbeteiligung. 541 Läufer hatten jede Menge Spaß.

Traditionell am Vorabend von Nikolaus findet in der Hüttenstadt der Santa-Lauf statt. Start und Ziel war erneut am Odilienplatz unmittelbar neben dem am Vortag eröffneten Dillinger Weihnachtsmarkt. Alle Jahre wieder kommen Nikoläuse und Nikolinas, Elfen und Feen, Schneemänner und Schneemädels aus dem gesamten Saarland zu diesem Lauf, bei dem der Spaßfaktor eindeutig im Vordergrund steht. Zur zwölften Auflage waren es 541 Läufer und damit „so viele wie noch nie“ freute sich Veranstalter Ralf Niedermeier.

Darüber freuen konnten sich auch die Vorsitzende der Dillinger Tafel, Heidemarie Zech, und der Träger der Einrichtung, Gerd Thewes vom Caritas-Verband Saar-Hochwald. Aus der Hand von Bürgermeister Franz-Josef Berg („das war erneut eine sehr gelungene Veranstaltung“) gab es einen Scheck über 541 Euro, ein Euro von jedem Teilnehmer des Santa-Laufes. „Damit können wir viele Lebensmittel für bedürftige Menschen kaufen“, sagte Zech. So hat der reine Spaßlauf in der Vorweihnachtszeit doch auch dem eigentlich Sinn dieser Zeit entsprechend wieder viel Gutes getan, betonten die Offiziellen.

In der Sonderwertung für das beste Schneemann-Kostüm setzten sich die „Schneemädels“ durch. Claudia Krämer aus Dudweiler („Ich bin schon seit Jahren dabei“) und die Freundinnen aus der Pfalz, Elke Strauß und Nadja El-Masri, haben schon in den letzten fünf Jahren immer wieder bei den Kostüm-Prämierungen gut abgeschnitten. Schon Wochen im Voraus überlegen sie, was sie diesmal anziehen könnten und schneidern sich ihr winterliches Kostüm selbst. Natürlich fanden die Drei den Santa-Lauf „wieder super“. Die Stadt sei so schön geschmückt und „die Leute so nett“, lobten sie das Dillinger Publikum. „Eigentlich ist es ja verrückt, aber deshalb machen wir es ja“, lachten sie selbstironisch über ihr eigenes Treiben. Über „viele, nette Leute an der Strecke“ freuten sich auch Anette (Gersheim) und Claudia (Klarenthal). Sogar einen Kirschschnaps („oh Mann“) habe sie bekommen, erzählt Claudia, verabschiedet sich gleich nach dem Lauf: „Jetzt trinken wir noch einen Glühwein und feiern Party.“