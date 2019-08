Umgehung : „Umgehung Hüttenwerkstraße“ ab heute frei

Dillingen Die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ sind abgeschlossen, die Strecke wird heute wieder für den Verkehr freigegeben. Im Rahmen dieser Maßnahme wurden gleichzeitig Asphaltarbeiten am Kreisel Dieffler Straße ausgeführt, das Blumenbeet im Kreisel wurde erneuert, und auch die Holzbohlen am nördlichen Teil der Fußgängerbrücke, die über den Bypass führt, wurden ersetzt.

„Uns war bewusst, dass diese Großmaßnahmen nicht ohne Verkehrsbehinderungen bleiben werden und haben daher die Bauarbeiten in die Sommerferien verlegt. Ich bin sehr froh, dass alles nach Zeitplan verlief und wir nun die Umgehung für den Verkehr wieder freigeben können“, erklärt Bürgermeister Franz-Josef Berg. Die Maßnahmen waren notwendig, um den neuen technischen Anforderungen an die Brand- und Lärmschutzbedingungen gerecht zu werden. Der 117 Meter lange Tunnel „Umgehung Hüttenwerkstraße“ wurde zusammen mit dem Parkhaus Präkert im Jahr 2000 eröffnet. Die Kosten für die nun erfolgten Arbeiten betragen 280 000 Euro.