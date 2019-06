Ab den Sommerferien : Bypass in Dillingen wird ab 1. Juli gesperrt

Bypass in Dillingen wird ab 1. Juli gesperrt

Wird bald saniert: Der Bypass in Dillingen. Foto: HEIKE THEOBALD/Stadt Dillingen

Dillingen 2000 wurde er eingeweiht, jetzt muss er saniert werden: der Bypass in Dillingen. Die Umgehung wird dazu in den Sommerferien 2019 und 2010 gesperrt.

Um den neuen technischen Anforderungen an die Brand- und Lärmschutzbedingungen gerecht zu werden, wird die Stadt Dillingen zu Beginn der Sommerferien mit umfangreichen Sanierungsarbeiten im Tunnel an der Umgehung Hüttenwerkstraße (Bypass) starten. Da diese Maßnahmen eine Vollsperrung des Tunnels erfordern, wurde der Termin in die Ferienzeit gelegt. Umleitungen werden ausgewiesen, teilt die Stadt mit.