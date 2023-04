Vollsperrung ab morgen Autobahn GmbH saniert Anschlussstelle Dillingen-Süd bis 28. April – was geplant ist

Bei Dillingen steht die nächste Baustelle an: Die Niederlassung West der Autobahn-Gesellschaft saniert von Dienstag, 11. April, bis voraussichtlich Freitag, 28. April, die A 8 auf Höhe der Anschlussstelle (AS) Dillingen-Süd. Wie Pressesprecher Klaus Kosok mitteilt, müssen hierfür die Aus- und Auffahrt an der Richtungsfahrbahn Luxemburg voll gesperrt werden. Die Sperrung soll erst nach Abklingen des Berufsverkehrs gegen 9 Uhr erfolgen. Die Ab- und Auffahrt an der Richtungsfahrbahn Neunkirchen sind nicht betroffen, heißt es weiter.