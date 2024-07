Fußball-Oberliga Diefflen sucht noch immer Spieler

Die Arbeiten am neuen Kunstrasenbelag sind abgeschlossen, die Kaderplanung dagegen noch nicht: Beim FV Diefflen hat sich in der Sommerpause einiges getan. Der in die Jahre gekommene Kunstrasen des Vereins erhielt in der Sommerpause einen neuen Belag, auf dem die Kicker des Fußball-Oberligisten am Donnerstag erstmals trainieren konnten. „Zuvor sind wir auf die Plätze in Körprich, Piesbach und bei der DJK Saarwellingen ausgewichen“, verrät Trainer Thomas Hofer.