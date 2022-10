Heimat und Geschichte : Am Westwall-Bunker 20 endet die Saison

Impression aus dem Bunker 20: Blick in den Panzerturm mit Schartenlafette 34 und Fernsprecher 38 rund Foto: Johannes Dräger

PAchten Am Sonntag besteht ein letztes Mal die Gelegenheit, für Besucher das Museum in Pachten vor der Winterpause zu besichtigen.

Saisonende am Bunker 20 im Dillinger Stadtteil Pachten. Seit nunmehr 15 Jahren gibt es das Westwallmuseum Bunker 20. „Mit dem Einzug des Herbstes neigt sich auch in diesem Jahr die Besuchersaison dem Ende entgegen“, kündigt Johannes Dräger vom Museum in Dillingen an.

Am Sonntag, 16. Oktober, besteht ein letztes Mal die Gelegenheit, für die Besucher das Museum zu besichtigen. Im ersten Jahr nach zwei entbehrungsreichen Jahren – infolge der Covid-19-Pandemie – kamen wieder mehr Besucher als in den Vorjahren.

„Bislang kamen in diesem Jahr bereits über 250 Besucher aus dem In- und Ausland“, berichtet Dräger weiter. „Den weitesten Weg nahm in diesem Jahr ein junger Mann aus Krakau auf sich. Er kam mehr als 1170 Kilometer, um die Anlage genau zu vermessen.“ Nicht ganz soweit hatten es die Besucher aus den Niederlanden, Frankreich und Luxemburg. „Aus Deutschland nahmen unsere Besucher zum Teil mehrere Hundert Kilometer Fahrt auf sich, um uns zu besuchen.“ Ob aus Eberdingen in Baden-Württemberg, aus Hessen, dem niedersächsischen Emsland aus München oder Berlin.

Am Sonntag findet die letzte Öffnung von 14 bis 18 Uhr für dieses Jahr am WH 20 in Dillingen statt. Ein letztes Mal können die Besucher sich dort einen Eindruck verschaffen vom Leben unter 3,50 Meter starken Stahlbetondecken. Wie fühlten sich die Soldaten in den Jahren 1939/40 und 1944/45 oder die Zivilisten während der Bombennächte in einem Koloss aus Stahl und Beton?

Diese Frage kann man nur annähernd beantworten, wenn man sich einmal sechs Meter tief unter die Erde begibt – in das Westwallmuseum Bunker 20 Dillingen. Hier ist Geschichte tatsächlich zum Anfassen. Der authentisch eingerichtete Bunker mit zahlreichen Originalgegenständen vermittelt einen Eindruck vom Leben der Soldaten und erzählt auch vom Leiden der Zivilbevölkerung während der nächtlichen Bombenangriffe auf deutsche Städte.

Während der Winterpause können auch weiterhin Gruppenführungen vereinbart werden. Das Museum sucht weiterhin originale Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände sowie Fotos aus der Zeit bis 1945.