Konzert Kanadische Edelrocker treten am Sonntag auf

Seit inzwischen 45 Jahren am Start sorgt Saga noch immer für volle Hallen und beste Live-Stimmung. Keine Frage. Die kanadischen Rocker haben treue Fans. „Wind Him Up“, „Don’t Be Late“ „On the Loose” oder „Humble Stance“ sind musikalisches Kulturgut. Alle letzten zehn Sage-Alben landeten in den oberen Rängen der deutschen Charts, das jüngste „Symetry“ aus dem Jahr 2021 auf Platz elf.