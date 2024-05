Berufsmesse in Dillingen Im Turbo-Gang zum Traumberuf – wie eine Syrierin schnell eine Arbeit fand

Endlich wieder als Erzieherin arbeiten – für Hanifi Fouza ist es ein Herzenswunsch. Einige Jahre war sie in Syrien in einem Kindergarten tätig. Doch dann kam der Krieg und mit ihm die Flucht aus der Heimat. Vor sechs Jahren floh sie mit ihrem Mann und den drei Kindern nach Deutschland. Seitdem besuchte Fouza hier Sprachkurse, machte den Führerschein. Jetzt will die Dillingerin wieder zurück ins Berufsleben.