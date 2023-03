Fußball-Saarlandpokal Der große Favorit muss ganz schön zittern

Stolz und Enttäuschung – zwischen diesen Extremen schwankte am Dienstag-Abend die Gefühlslage bei den Fußballern des FV Diefflen: Der Oberligist hatte im Viertelfinale des Saarlandpokals Drittliga-Tabellenführer SV Elversberg ganz schön geärgert – und hätte ihn fast in eine Verlängerung gezwungen. Doch am Ende zog das Team von Trainer Thomas Hofer vor 1.445 Zuschauern knapp mit 0:1 (0:1) den Kürzeren.