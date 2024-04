Zukunft der Stahlindustrie im Saarland Wie grüner Stahl nach über 300 Jahren die Arbeit auf der Dillinger Hütte verändern wird

Zugbremsen quietschen. Vom Boden steigt Dampf auf. In der Luft hängt ein stechender Schwefelgeruch. Mit jedem Schritt in Richtung des riesigen senkrechten Stahlzylinders wird die Luft heißer. Schwarz verrußte Metallrohre schlängeln sich durch das weitläufige Gelände der Dillinger Hütte und verschwinden in einem Labyrinth aus Gittertreppen, gigantischen Hallen und Förderbändern. Aus der Gießhalle unter Hochofen 5 fließt rotglühende Schlacke in einem Bett aus aschegrauem Sand und erinnert an einen Bachlauf voll Lava. Die Becken, in denen sie gesammelt wird – die sogenannten Schlacke-Felder – könnten genauso gut das verbrannte Ödland von Mordor, das Reich des Bösen aus „Der Herr der Ringe“, sein.