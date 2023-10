Tausende demonstrieren für Erhalt der Stahlindustrie Wegfall der Stahlindustrie wäre „noch schlimmer als Ford“

Rhythmisch erklingen die Trommeln in der Dillinger Fußgängerzone, vermischen sich mit den schrillen Trillerpfeifen und der Sirene, mit denen der Zug durch die Innenstadt zieht und ordentlich Lärm macht. Jeder soll sie hören – auch die Bundespolitik in Berlin. Denn die komme derzeit nicht „zu Potte“, wie Dillingens Bürgermeister Franz-Josef Berg am Donnerstag auf dem Odilienplatz sagte. Grund für seine Worte: Die saarländische Stahlindustrie wartet immer noch auf die Förderbescheide aus Berlin. Im Dezember hatten Saarstahl und Dillinger angekündigt, künftig grünen Stahl an der Saar produzieren zu wollen. Für diese Transformation will die Stahl-Holding-Saar (SHS) 3,5 Milliarden Euro investieren, ist dabei jedoch auf Zuschüsse angewiesen: 60 Prozent soll die Bundesregierung beisteuern. Doch bislang fehlt dafür das grüne Licht.