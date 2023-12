Aufatmen bei Stahl-Arbeitern Habecks Milliarden-Zusage: „Ich hatte Freudentränen in den Augen“

Sie mussten bangen, zittern, hoffen und warten. Doch jetzt ist klar: Der Förderantrag für den Umbau der saarländischen Stahlindustrie kommt. „Der Sack ist zu“, kündigte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Montagmittag in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen vor der Belegschaft von Dillinger und Saarstahl an. Der Bund habe das Projekt notifiziert und damit die Fördermittel rechtssicher zugesagt. Insgesamt geht es um eine Förderung von 2,6 Milliarden Euro. Mit Pfiffen, lautem Applaus und Trommeln reagierten die rund 3000 Beschäftigten auf die frohe Botschaft – ihre Arbeitsplätze sind gesichert.