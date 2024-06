Dillingen Kunstverein Dillingen stellt Werke von Richard Serra aus

Serras Faszination für das Material Stahl als Symbol der modernen technischen Entwicklung wird in diesen Fotos deutlich. Er platziert diese Objekte später in einer Umgebung mit historischer Architektur oder belebter Natur. Reinartz entwickelt in der Folgezeit weitere Gesichtspunkte des fotografischen Begleitens. Die letzte dokumentierte Arbeit, „Dirk´s Pod“ aus dem Jahr 2004, zeigt den Herstellungsprozess der Arbeit vom Guss des Stahls im Dillinger Stahlwerk über die Produktion der Bleche bis zu ihrer Umformung in Dillingen und bei der Firma Pickhahn in Siegen, mit der die Ingenieure der Dillinger Hütte zusammenarbeiteten. Die Genese der fünfteiligen Skulpturengruppe, die sich heute in Basel befindet, wird in der Ausstellung mit rund 40 Fotografien veranschaulicht. Alle Arbeiten von Dirk Reinartz sind Leihgaben aus dem Museum „Stiftung Situation Kunst“ in Bochum und sind mit Unterstützung der Montan-Stiftung-Saar und der Spedition Rein nach Dillingen gekommen.