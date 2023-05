Einstimmig wiedergewählt Biehl bleibt Chef im Fußball-Kreis Westsaar

Diefflen · Reimer Biehl aus Wadern ist am Freitagabend in Diefflen beim Kreis- und Jugend-Kreistag des saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) einstimmig in seinem Amt als Vorsitzender des Westsaar-Kreises bestätigt worden.

09.05.2023, 15:12 Uhr

Gut gelaunt (von links): SFV-Präsident Heribert Ohlmann, Reimer Biehl, Gerhard Bednorz, Joachim Schmieden, Udo Marmitt, Erich Brücker, Ralf Simon, Lars Diedrich, Josef Kreis. Foto: Scholl/SFV/Scholl