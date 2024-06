Dillingen Züge fallen zwischen Dillingen und Saarburg aus

Dillingen/Mannheim · Zwischen Dillingen und Saarburg fallen am Wochenende Züge aus. Wie aus der Mitteilung von DB Regio hervorgeht, sind dies Zugausfälle vom Sonntag, 16. Juni, bis Montag, 17. Juni, im Regionalverkehr der Linie RE 1 (Süwex) und RB 71 (DB Regio) Dillingen - Saarburg. Im genannten Zeitraum kommt es Sonntag ab den Mittagsstunden bis in die frühen Morgenstunden des Montags zu Zugausfällen und in der Folge zu Ersatzverkehr mit Bussen.

14.06.2024 , 17:45 Uhr

Bauarbeiten sind der Grund für Ausfälle von Regionalzügen zwischen Dillingen und Saarburg (Symbolfoto). Foto: dpa/dpaweb/Oliver Stratmann