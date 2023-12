Dillingen „Befreiungsschlag“ für das Saarland ist da

Fast zwei Monate lang erstrahlte der Hochofen 4 der Dillinger Hütte in Rot. Doch seit Montagabend leuchtet er nun in Grün, der Farbe der Hoffnung. Treffender könnte das Signal kaum sein, denn seit Montag wissen die Beschäftigten der saarländischen Stahlindustrie endlich, dass sich ihre Hoffnung erfüllt hat: Die Bundesmittel für den Umbau auf eine klimafreundliche Stahlproduktion an der Saar kommen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sicherte in Völklingen eine Förderung von 2,6 Milliarden Euro zu.